Eccellenza, Finale. Cappa replica a Marinelli: “Dispiace sentire commenti così duri. Noi ridicoli? Allora siamo in buona compagnia”

Loano. Finale e Albenga si sono spartiti un punto a testa ma senza particolari convenevoli. In campo c’è stato grande agonismo sportivo e, al termine dell’incontro, il presidente ingauno Simone Marinelli ha rilasciato alcune pungenti dichiarazioni nei confronti del sodalizio giallorossoblù.

“Il Finale si è inventato di avere un problema con la caldaia per potere fare mille euro di incasso e siamo a venuti a giocare in un campo ai limiti del praticabile. Questa partita è stata uno spettacolo indegno. Il Finale è stato piccolo e ridicolo. Hanno scelto questo campo per metterci in difficoltà. Scommetto che da domani la caldaia comincerà a funzionare di nuovo“

