Fusione Carige-Bper, Cgil: “Transizione sia responsabile, serve più personale e tutele per le filiali cedute”

Genova. “Questa settimana rappresenta per migliaia di persone e famiglie un grande cambio di vita, una vera e propria svolta della propria esistenza. Si tratta di un momento atteso da tanto e da tutti i soggetti coinvolti, ma ciò non toglie che abbia comportato e stia comportando grandi difficoltà, imponendo sacrifici significativi. Le disfunzioni verificatesi nel fine settimana e in questa prima giornata di operatività al pubblico ne sono segni tangibili. È però importante comprendere che non finisce qui il periodo di difficoltà: è verosimile e ragionevole aspettarsi che continui. Ed è per questa ragione che è fondamentale che BPER si faccia integralmente carico di tutte le misure necessarie per arginare questa fase di straordinaria complessità, così come di tutte le eventuali responsabilità che ne dovessero discendere. Al tempo stesso, questa svolta epocale, come definita da alcuni, può essere affrontata solo con sforzi altrettanto epocali sia in termini di organizzazione del lavoro, che di formazione e, soprattutto, di assunzioni. Gli organici attuali, lo vogliamo dire con forza come Fisac Cgil, non sono adeguati”.

Queste le parole della Fisac Cgil in commento alla prima giornata dedicata alla migrazione dei conti corrente da Carige alla nuova piattaforma di Bper.

» leggi tutto su www.genova24.it