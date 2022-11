Il Genoa tenta il cuore aquilotto di Nenad Bjelica

Il Genoa starebbe vagliando la posizione Alexander Blessin per affidare la panchina a Nenad Bjelica. La notizia ha iniziato a circolare ieri e oggi viene ripresa da molte testate specializzate. Sarebbe dunque al capolinea l’avventura del tecnico tedesco, arrivato lo scorso inverno per tentare di salvare il Grifone dalla retrocessione e poi confermato per tentare la scalata immediata in serie A.

Dopo due punti in quattro partite che hanno fatto perdere terreno sulla testa della classifica, Blessin però non è più intoccabile. Anzi. Oltre ad Aureliano Andreazzoli, la dirigenza del Genoa starebbe pensando a Bjelica, già in Italia da tecnico dello Spezia tra il 2014 ed il 2015. Con la piazza spezzina un rapporto molto stretto quello costruito dal tecnico croato, tuttora vicino alle vicende aquilotte.

