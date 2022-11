Imperia, le classi V C e V D dell’Istituto “Mario Novaro” alla scoperta del consiglio regionale

Genova. Questa mattina le classi V C e V D dell’Istituto “Mario Novaro” di Imperia hanno visitato l’Aula consiliare e nel contempo hanno voluto conoscere nel dettaglio il funzionamento dell’Assemblea legislativa. Ad accoglierli il Vicepresidente del Consiglio regionale Armando Sanna che, dopo aver fatto accomodare i ragazzi negli scranni, ha risposto ad una raffica di domande

«Per me la prima volta in quest’aula è stata un’emozione grandissima, paragonabile a quella che si prova il primo giorno di scuola, consapevole di iniziare un’esperienza fantastica, e nel contempo carica di responsabilità. – ha premesso – Per molti anni ho ricoperto l’incarico di Sindaco di un paese dell’entroterra genovese e anche per me la Regione ed il Consiglio regionale sembravano un mondo complesso, tutto da scoprire, come credo accada a voi».

» leggi tutto su www.riviera24.it