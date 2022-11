‘Lo sportivo ligure dell’anno’, premiati Linda Cerruti e Alberto Razzetti

Genova. L’edizione numero 30 del premio è targato nuoto che, con la miglior prestazione di sempre agli europei di Roma, assume il ruolo di spicco nel panorama nazionale sportivo che l’anno scorso era occupato dalle Olimpiadi di Tokyo, il premio va a due indiscussi protagonisti della vasca che hanno dimostrato come lo stato di salute dello sport della Liguria sia ottimo: il premio va a Linda Cerruti e Alberto Razzetti. Linda Cerruti è tesserata per Rari Nantes Savona e Marina Militare e ha conquistato 6 argenti e 2 bronzi agli Europei, 1 argento e 2 bronzi ai Mondiali. Razzetti, classe 1999, è tesserato Genova Nuoto My Sport e Fiamme Gialle. Ha vinto l’oro nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti ai Mondiali in vasca corta di Dubai e le tre medaglie (oro nei 400 misti, argento nei 200 misti e bronzo nei 200 farfalla) agli Europei di Roma.

“Linda Cerruti e Alberto Razzetti sono due protagonisti indiscussi del mondo sportivo ligure che, grazie anche alle vittorie conseguite agli Europei 2022 di Roma, hanno assunto una dimensione nazionale tale da diventare punto di riferimento nelle loro rispettive discipline – commenta l’Assessore allo Sport Simona Ferro – questo premio si conferma essere una vetrina delle eccellenze dello sport regionale e il suo riconoscimento ai vincitori diventa un auspicio di grandi successi com’è accaduto, ad esempio, per le gemelle d’Amato che, insignite del premio nel 2020, continuano a raccogliere successi in ogni occasione o Viviana Bottaro nominata Cavaliere della Repubblica, per non parlare poi di Francesco Bocciardo, altro grande protagonista del mondo paraolimpico e autentica bandiera del nostro territorio. Questo evento è frutto di una collaborazione costante e continua tra Regione Liguria e il Comitato regionale per lo sport. Una sinergia che prosegue per tutto l’anno e che conferma come lo sport sia un grande motore di crescita professionale, umana e personale”.

