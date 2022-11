Ospedaletti, Comune proroga bando gestione park interrato

Ospedaletti. Non ci sono manifestazioni d’interesse già protocollate e così l’amministrazione Cimiotti decide di giocare d’anticipo, prorogando i termini del bando per l’affidamento in gestione del parcheggio interrato denominato Comparto 1 di via Cavalieri di Malta.

La struttura su due piani, acquisita al patrimonio comunale da Area24 nel 2020, era finita il mese scorso al centro di un avviso pubblico per la ricerca di soggetti privati interessati a presentare un progetto di finanza per la sua gestione ordinaria e straordinaria. Termini minimi della proposta da presentare: durata della concessione non superiore ad anni 10, canone da riconoscere al municipio non inferiore a 25 mila euro annui. Valore della concessione stimato 165 mila euro.

