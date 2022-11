Ponte Morandi, è scontro sulle prove dell’accusa. I difensori: “Rovesciata su tribunale e parti una montagna inesplorabile di documenti”

Genova. Decine di migliaia di documenti inseriti in 23161 file senza alcun indice interno e che addirittura dopo la prima richiesta degli avvocati difensori accolta dal tribunale a eliminare quelli palesemente inutilizzabili anziché diminuire sono cresciuti. Sul ‘malloppo’ consegnato dalla Procura al tribunale tramite un hard disk da 10 terabytes che contiene le prove documentali dell’accusa da inserire nel fascicolo del dibattimento gli avvocati degli imputati stamattina sono tornati a protestare.

A riassumere minuziosamente le difficoltà incontrate per ‘verificare’ , come previsto dal codice, i documenti depositati è stato l’avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, che difende tra ex funzionari di Spea. Ceresa ha messo al lavoro il suo studio per aprire più documenti possibili e i suoi collaboratori hanno trovato ancora “audizioni di persone divenute poi imputati di questo processo, così come consulenze tecniche di esperti che però poi non sono stati citati come testi”. Non solo: “La situazione rispetto al primo deposito non è cambiata, anzi è peggiorata – ha spiegato in aula – perché oggi ci sono circa mille file in più, esattamente il 21 novembre il pm ha depositato un hard disk con 23161 file contro i 22355 della settimana precedente”.

