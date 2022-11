Sabato a Villa Imperiale visite guidate e rievocazioni “tra leggenda, storia e fantasia”

Genova. Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 15.00 si terrà presso Villa Imperiale nel quartiere di San Fruttuoso l’evento “Villa Imperiale: un pomeriggio tra leggenda storia e fantasia” organizzato dal Municipio III Bassa Val Bisagno in collaborazione con il circolo cultuale “Fondazione Amon Aps”.

Lo spettacolo è organizzato in numero di cinque visite guidate con accompagnatori turistici abilitati, con partenze dall’ingresso del parco della villa a gruppi scaglionati ogni mezz’ora. La partecipazione è fino ad esaurimento posti (60 persone per gruppo, previsti 5 gruppi totali). Per partecipare occorre prenotare sul portale Explora a questo link. Per la visita è previsto un contributo di 2 euro per il noleggio obbligatorio di un trasmettitore che ogni partecipante dovrà utilizzare per godere al meglio del tour.

