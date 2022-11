Servizi cimiteriali, la Procura archivia l’esposto del Comune contro Macroservice

La vicenda dell’esposto promosso dalla III° Commissione consiliare della passata consiliatura alla Procura della Repubblica, si è conclusa con una archiviazione in quanto “non sussistono elementi per l’esercizio dell’azione penale, né per proseguire le indagini”.

“La Commissione presieduta da Fabio Cenerini – affermano dall’azienda – ha per ben 7 riunioni alimentato le istanze di accusa di alcune sigle sindacali, Cisl e Cgil, che addossavano all’azienda la responsabilità di aver dichiarato un costo del personale in sede di gara molto più alto rispetto al vero valore, “intascandosi” così un utile “importante”, paventando altresì uno “sperpero di denaro pubblico” con conseguente danno erariale. Oltre a questo è stato sostenuto, in fase di audizione di un membro della Commissione, che “…l’aggiudicazione della gara sarebbe avvenuta a seguito di una relazione “favorevole”, predisposta dagli uffici comunali, e depositata al Tar, così come gli è stato raccontato…”. Tutte queste accuse, che hanno leso l’immagine dell’azienda pubblicamente nei confronti della stazione appaltante, sono state rubricate dalla Procura della Repubblica come “inesistenti” procedendo con l’archiviazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com