Genova. Doppio impegno e doppio successo per le squadre del CUS Tennis. In Coppa 2.7 il team biancorosso conquista la vittoria per 3-0 contro il TC Bogliasco grazie al successo di Paiardi e di Costa nei singoli e alla successiva vittoria nel doppio per Rebaudi-Costa.

Vittoria importante anche per la squadra impegnata in Coppa Raffo contro il Tennis Chiavari, contro cui è arrivata una vittoria per 2-1. Vincente Polverosi e sconfitto Fielding nei singoli, vittoria per Polverosi-Paolillo nei doppi.

