Visita a Cavenarbone: una giornata con Guido, l’ultimo eremita

Una bellissima giornata, così una rappresentanza dell’associazione, ha tradizionalmente fatto visita ad una persona cara, Guido che vive a Cavenarbun, alle pendici del monte Gottero, l’ultimo eremita. Per alcuni escursionisti del gruppo, era la prima volta che si recavano in quel luogo magico, di cui tante volte avevano sentito parlare. La circostanza permetteva loro di adempiere ad un piacere ed a un compito ormai divenuto istituzionale per l’associazione, fare i tradizionali auguri di Buon Natale a Guido, ultimo abitante del luogo, un eremita, che a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, nonostante i suoi oltre 90 anni continua a condurre una vita solitaria in montagna, non facile, e con peculiarità davvero antiche.

