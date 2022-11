Albissola, iniziati i lavori di asfaltatura ai Bruciati: secondo le previsioni finiranno il 2 dicembre

Albissola Marina. Dalla mattinata di ieri, lunedì 28 novembre, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l’asfaltatura della pavimentazione stradale maggiormente deteriorata e usurata di alcune vie cittadine di Albissola Marina.

“L’intervento affidato alla ditta Rebecchi Matteo s.n.c. di Genova, prevede per il Comune un investimento complessivo di circa 50 mila euro, iva compresa, ed è mirato a migliorare la viabilità delle strade interessate e di conseguenza la sicurezza per i veicoli che le percorrono quotidianamente – afferma il vicensindaco Luigi Silvestro -. Con questi interventi riusciremo a ripristinare nella sua sostanziale interezza la strada di via Chiabrera e ad effettuare invece degli ulteriori interventi mirati su singoli tratti comunali più ammalorati di largo Arcobaleno, via Massardo, incrocio tra via Belvedere e via Gentile”.

