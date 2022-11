Rapallo. Si è verificato un incendio a Rapallo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, dove è andata a fuoco un’auto in via Bolzano.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti i del vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area, e la polizia locale per il monitoraggio del traffico.

» leggi tutto su www.genova24.it