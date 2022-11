Il question time sul contestato rilascio delle concessioni demaniali a terra ed a mare richieste da Gnl Italia per il progetto truck loading apre la seduta del consiglio comunale. E’ Roberto Centi, dai banchi della minoranza, a chiedere conto delle osservazioni depositate dal Comune della Spezia presso l’Autorità di sistema portuale per ribadire la netta contrarietà del Comune della Spezia. Assente dall’aula il sindaco Pierluigi Peracchini, è stato l’assessore all’Ambiene Kristopher Casati a dare conto della lettera inviata da Palazzo civico al vertici dell’Adsp a proposito dell’istanza di Gnl Italia per la concessione demaniale marittima in Calata Malaspina e antistante specchio acqueo per l’imbarco/sbarco dl autobotti Gnl in concessione fino al 31.12.2035: “Occorre evidenziare le forti preoccupazioni – legge Casati – che l’individuazione di Calala Malaspina per l’imbarco/sbarco delle autobotti Gnl determina in termini di vicinanza con il retrostante abitato cittadino, scuole superiori, e la vicinanza con le principali infrastrutture portuali quali ferrovia e terminal crociere, viabilità interna al porto a servizio di camion portacontainer e pullman turistici. Questo mix funzionale che si trova nelle immediate vicinanze della Malaspina porta a considerare l’incompatibilita della scelta dell’area quale punto di imbarco/sbarco dei camion Gnl nella prospettiva di possibili incidenti determinati dal traffico che si sviluppa nell’area, in particolar modo in concomitanza con l’approdo della navi da crociera e lo sbarco dei turisti. Per tali motivazioni l’amministrazione comunale esprime la propria contrarietà al rilascio della concessione demaniale marittima in Calala Malaspina per l’imbarco/sbarco di autobotti Gnl”.

L’articolo Autobotti in Calata Paita, Casati replica a Centi: “Il Comune ha espresso la sua contrarietà al progetto” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com