Calcio. Saviozzi saluta la Cairese: “Via non per decisione mia, sarà difficile indossare altri colori”

Francesco Saviozzi lascia la Cairese. Si conclude il lunghissimo rapporto durato 22 anni, con una parentesi al Pallare per farsi le ossa, tra il bomber cairese doc e il club gialloblù. Classe 1994, Saviozzi è stato il simbolo della cairesità segnando moltissimi goal in Promozione e in Eccellenza. Il capitano ringrazia il club salutando con un post social. Riconoscenza ma anche amarezza perché la separazione, scrive, non è stata una sua decisione. L’ultimo acuto, la tripletta nel 3 a 2 al Finale.

“Non è mai facile – scrive Saviozzi – trovare le parole giuste in questi momenti, specialmente quando bisogna salutare persone con cui hai condiviso gran parte della tua vita. Avrei tanto materiale da condividere, ma ho deciso di inserire queste due foto. La prima rappresenta l’inizio, la prima volta che ho vestito la maglia gialloblù a neanche 4 anni compiuti; la seconda rappresenta una delle ultime presenze con questa maglia”.

