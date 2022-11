Come scegliere e montare gli pneumatici: invernali, estivi, 4 stagioni

Ci sono due tipi di automobilisti: quelli che cambiano i pneumatici in base alla stagione e quelli che usano gli stessi fino all’usura. Non c’è un atteggiamento giusto e uno sbagliato, dipende dalle proprie abitudini. L’importante è sapere che prima o poi andranno cambiati. Ecco perché è importante sapere come scegliere e montare gli pneumatici, comprendendo le varie tipologie, a partire da invernali, estivi e 4 stagioni.

Pneumatici Stagionali

La prima grande distinzione tra pneumatici è proprio basata sulle prestazioni rispetto alle stagioni. Se, per esempio, si va in montagna d’inverno, o si vive in regioni dove sono obbligatori, gli pneumatici invernali sono essenziali, anche solo per non ritrovarsi a montare e smontare le catene ogni volta che si incontra un po’ di neve. Chi invece guida in condizioni climatiche sempre abbastanza miti, basterà un solo set di gomme per tutte le stagioni. È molto importante però sapere che queste ultime, in termini di prestazioni, non potranno mai eguagliare quelle specifiche nelle condizioni del manto stradale per le quali sono pensate, come gli pneumatici estivi sull’asciutto o quelli invernali sulle strade innevate.

» leggi tutto su www.riviera24.it