Contratto di lavoro IIt, Cgil: “Incontro con esito negativo in prefettura, sarà sciopero”

Genova. Si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Genova l’incontro tra le organizzazioni sindacali Flc Cgil e Usb Lp, la Rappresentanza dei Dipendenti e la Direzione di IIT nell’ambito della vertenza per ottenere l’applicazione di un Ccnl ai lavoratori della Fondazione e a seguito della formale apertura di stato di agitazione del personale.

“Il Prefetto, pur non rientrando Iit tra le aziende sottoposte alla Legge 146/90, ha ritenuto utile esperire comunque un tentativo di mediazione in ragione del ruolo e dell’importanza della Fondazione nel panorama locale e nazionale ed in considerazione della rilevanza del finanziamento pubblico per le attività della Fondazione” scrivono i sindacati.

