Finale, Persone al Centro: “Non parteciperemo alla commissione unica, è una farsa”

Finale Ligure. Il gruppo di minoranza “Persone al Centro” non parteciperà alla nuova commissione unica. Il problema, secondo l’opposizione, è rappresentato dall’impossibilità di visionare la documentazione prima delle riunioni.

“Da quando il nostro gruppo è entrato a far parte del Consiglio comunale finalese abbiamo lamentato ed esternato il costante vilipendio di ogni principio di democrazia perpetrato nel palazzo di via Pertica – dichiarano – Non ricordiamo un consiglio comunale in cui non abbiamo lamentato come i documenti siano stati messi a disposizione della minoranza pochi giorni prima della riunione consigliare. Della possibilità di avere la documentazione – e, conseguentemente, studiarla – prima delle commissioni, neanche a parlarne”.

