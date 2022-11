Imperia, più di 400 studenti presenti agli incontri “Im Salute” dell’Asl1

Imperia. Le scuole protagoniste con più di 400 studenti agli incontri “IM Salute” organizzate dall’Asl1 imperiese dal 30 novembre fino al 4 dicembre che si svolgeranno ad Imperia nella biblioteca cittadina. All’inaugurazione di domani, mercoledì 30 inaugurazione saranno presenti gli alunni sia delle scuole medie che superiori ma anche i piccoli studenti delle scuole di infanzia.

Giovedì all’evento ”P come prevenzione “ saranno presenti 70 studenti di cui 40 della scuola secondaria di secondo grado polo Tecnologico e 30 in arrivo da Ventimiglia del Fermi.

Venerdì 2 dicembre all’incontro “E come emergenza” gli alunni che parteciperanno saranno gli studenti delle classi III secondaria di primo gradi del Sauro e del Boine dell’Istituto comprensivo di Pieve di Teco e Pontedassio

