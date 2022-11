Interruzione gravidanza, diverse vedute in maggioranza: “Ma non parliamo di frattura”

Il tema dell’interruzione di gravidanza ha tenuto banco ieri nel corso del consiglio comunale di Santo Stefano, dopo che a inizio mese una ‘Messa per le vittime dell’aborto’, inserita nelle celebrazioni per la Commemorazione dei defunti della parrocchia di San Bartolomeo di Ponzano Madonnetta, non aveva mancato di animare il dibattito politico, aperto da un intervento della consigliera santostefanese Eva Battistini. Due i testi presentati ieri: una mozione menzionata Battistini, esponente di maggioranza e di Rifondazione, e un ordine del giorno presentato dal capogruppo di maggioranza Niccolò Menconi e dalle consigliere Marzia Bertolla e Roberta Parisi, esponenti Pd. Il primo ha incassato voto favorevole della presentatrice, astensione da parte del resto della maggioranza e voto contrario da parte dei gruppi di opposizione ‘Uniti per cambiare’ e ‘Salute e ambiente’, venendo dunque bocciato; mentre l’altro testo è stato approvato con voto unanime del consiglio, eccezion fatta per quello della Battistini, che si è astenuta.

Una divisione dunque in maggioranza, all’interno della quale non è stata trovata la quadra per un testo unitario. Elementi dirimenti il riferimento alla messa di inizio mese (“avrei voluto una presa di distanza da parte del consiglio”, ha sottolineato Battistini) e il tema dell’obiezione di coscienza. Ma, ha affermato il capogruppo Menconi, “non vorrei si parlasse di frattura un maggioranza per un tema che esula dall’amministrazione di Santo Stefano, un tema molto più grande di noi”, in merito al quale, ha inoltre ricordato, all’interno del Pd convivono diverse sensibilità, figlie ora dell’anima cattolica ora della componente laica dei Dem. “Qualcuno ha parlato di un mio possibile imbarazzo per la presenza della consigliera Battistini in maggioranza: nessuno imbarazzo invece, anzi la ritengo uno dei migliori ‘acquisti’, sono onorata che alle elezioni sia passata”, ha poi dichiarato la sindaca Paola Sisti, aggiungendo: “Abbiamo provato a presentare una mozione unitaria ma obbiettivamene abbiam posizioni diverse, come le abbiamo, lo ha detto anche Menconi, anche all’interno del Pd”.

