La provincia di Imperia saluta il prefetto Armando Nanei: «Nel cuore porterò un dolcissimo ricordo»

Imperia. C’era tutta la provincia di Imperia, amministratori locali, autorità regionali, forze dell’ordine, vigili del fuoco, vescovi, colleghi prefetti, e personalità del mondo dell’associazionismo, al brindisi di saluto del prefetto di Imperia Armando Nanei, che aveva preso servizio il 23 ottobre del 2021, dopo aver ricoperto ruoli di grande prestigio nel resto d’Italia, tra cui quello di questore di Firenze e quello di direttore centrale dell’ufficio ispettivo del dipartimento di pubblica sicurezza presso il ministero dell’Interno.

Dopo poco più di un anno a Imperia, Nanei lascia la provincia per andare in pensione. Ma se tanto ha dato in termini di professionalità e soprattutto umanità all’interno territorio imperiese, tanto anche ha ricevuto. Alla domanda su cosa porterà con sé nel cuore da Imperia, il prefetto ha risposto: «L’intervista non può durare ore, quindi quello che mi porto della provincia di Imperia lo riassumo in una parola: un dolcissimo ricordo, davvero, bellissimo. Sono stato benissimo, con della bella gente. Ho conosciuto tanta gente: i sindaci, tantissimi sindaci, di Comuni piccoli, grandi, medi. Ho avuto a che fare con ottimi amministratori: ci siamo relazionati, abbiamo lavorato insieme per tante cose. Con le forze dell’ordine, tutte: carabinieri, guardia di finanza, la polizia di stato. Con tutti, veramente, ho avuto un grande rapporto, mi sono trovato bene. Ma soprattutto con la gente».

