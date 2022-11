Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco sbanca la piscina dello Jadran Spalato per 9-13 e conquista i suoi primi tre punti in Champions League. Lo fa al termine di una partita vibrante, sempre condotta in vantaggio e decisa nel quarto tempo con le reti di Hallock e Cannella a mandare i campioni d’Europa sul +4. Miglior marcatore di serata è proprio l’americano, immarcabile al centro e autore di tre reti.

» leggi tutto su www.levantenews.it