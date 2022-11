Piano socio sanitario regionale, Gratarola condividerà la bozza con i sindaci

Liguria. Sarà condivisa nella conferenza dei sindaci di ciascuna Asl il luogo la bozza del nuovo Piano Socio sanitario regionale. L’indicazione arriva dall’assessorato alla Sanità.

Non appena verrà approvata da parte della Giunta regionale la bozza del Piano socio sanitario regionale 2023-2025, che inizierà quindi l’iter di Consiglio al fine del suo perfezionamento, l‘assessore alla Sanità sarà a disposizione per presentare il piano in sede di Conferenza dei Sindaci in ogni Asl, affiancando il contributo dell’assessorato alla concertazione e alla cooperazione tra l’azienda sanitaria locale, gli enti locali e le organizzazioni sindacali.

