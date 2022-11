Pieve di Teco, asilo nido vs casa di comunità, il sindaco «Aggiungiamo un servizio», il consigliere di minoranza Brunengo «Due realtà che possono convivere nello stesso edificio»

Pieve di Teco. Incontro acceso quello di ieri sera tra i cittadini firmatari della petizione relativa all’istituzione di un nuovo asilo nido presso i locali dell’ex caserma Manfredi. i consiglieri di minoranza di Pieve Bene Comune e il sindaco Alessandro Alessandri. Al centro del dibattito le domande dei pievesi il futuro dell’asilo nido che avrebbe dovuto avere una nuova sede in un’ala dell’ex caserma Manfredi disposta ora per accogliere una Casa di Comunità dell’Asl1 imperiese. «Le due realtà- ha insorto il consigliere di opposizione Renzo Brunengo– possono convivere nello stesso edificio senza basta ragionarci su e trovare le soluzioni» ma «facile parlare- ha ribadito il primo cittadino- tutti gli spazi dell’ex Caserma sono già occupati: dalle scuole superiori, dal Museo delle Maschere di Ubaga e alcuni appartamenti che, se il progetto sarà finanziato dal Pnrr, potranno essere ristrutturati e destinati alle persone che hanno bisogno oppure in caso di calamità naturale ad accogliere chi ha bisogno». «Noi- prosegue Alessandri- aggiungiamo un servizio e non togliamo niente, , l’asilo nido continua a rimanere dov’è, funziona benissimo com’è stato per tanti anni e in più avremo questo servizio della casa di comunità dove ci saranno dei servizi socio sanitari che oggi non ci sono e che verranno a vantaggi dei cittadini e dei turisti che vogliono stare a Pieve , quindi aumentiamo l’offerta senza togliere nulla. L’istituzione della casa di comunità in un territorio come quello della Valle Arroscia sia importante anche in previsione della possibilità di un ospedale unico più lontano».

«Il rapporto con i cittadini è sempre la parte più bella della politica perché è un motivo di crescita per chi fa questo mestiere- prosegue il sindaco Alessandri- La parte più difficoltosa è stata il rapporto con l’opposizione. L’opposizione è facile farla perché di può dire quello che si vuole tanto poi decidono gli altri, è facile metterla in demagogia. Più complicato è quando l’amministrazione deve prendere delle decisioni e queste non sempre accontentano tutti però noi abbiamo sempre guardato l’interesse comune». «Il progetto di spostare l’asilo nido negli spazi vuoti dell’ex Caserma era stato pensato in un progetto più ampio che coinvolgesse anche gli altri Comuni della Valle ed era destinato per accogliere quasi il doppi dei bambini che attualmente sono ammessi al nido pievese ma questo avrebbe apportato un aumento dei costi per il Comune non solo di Pieve ma di tutti i Comuni che avrebbero partecipato. Mi farebbe piacere che ci fosse un aumento delle nascite dei piccoli pievesi ma negli ultimi anni il numero è rimasto sempre costante tra 6 e 7 bambini che potrebbero accedere al nido ad un anno di età compiuto. Quindi abbiamo pensato di usare quei locali per ospitare la casa di Comunità dell’Asl1».

» leggi tutto su www.riviera24.it