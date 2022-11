Poker di vittorie per le giovanili dell’Hockey Sarzana

Giornata super positiva per le giovanili rossonere, quattro vittorie, e una sconfitta per le formazioni dei baby rossoneri: vince l’ Under 11/A al Polivalente contro il CGC Viareggio dopo una partita combattuta e risolta da Beggi con una tripletta nel finale. Gli Under11/B sono sconfitti al Capannino di Follonica dalla formazione maremmana. Per l’ Under 13 partita agevole contro il Forte dei Marmi al Vecchio Mercato 8 a 2 il punteggio finale con poker di Tonelli. L’ Under 15 a valanga contro il Castiglione al Vecchio Mercato a segno tutta la rosa. L’ Under 17 batte al Polivalente il CGC Viareggio con Lavagetti sugli scudi autore di cinque reti (nella foto la squadra dell’under 13 seconda in classifica generale).

UNDER 11A

ASD HOCKEY SARZANA A (2013) – CGC VIAREGGIO 3 – 0 (0 -0)

