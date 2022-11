Rapallo, il Comitato No Tunnel Fontanabuona torna in piazza a manifestare

Rapallo. “Continua il silenzio e forse la vergogna delle pubbliche amministrazioni, che si nascondono dalla legittima richiesta dei cittadini, che chiedono, soprattutto dopo la tragedia di Ischia, di essere informati sul progetto/scempio di autostrade che impatterà su Rapallo in modo devastante” scriveabato 3 dicembre dalle 11 alle 17 in piazza Cavour lato Via Mameli pedonale” scrive in una nota diffusa il Comitato No Tunnel Fontanabuona che rinnova le proteste.

E prosegue: “Per questa ragione il Comitato tornerà in piazza con un gazebo informativo, sabato 3 dicembre dalle 11 alle 17 in piazza Cavour lato Via Mameli pedonale”.

