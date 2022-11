Tpl, incognita gestione in house: corteo e presidio dei sindacati davanti alla Provincia

Provincia. La partita sul Tpl savonese e la nuova governance del settore con l’affidamento in house non si è ancora conclusa, nonostante incomba la scadenza di fine anno per completare l’iter amministrativo con la firma del nuovo Contratto di Servizio, che segue l’approvazione dello Statuto così come lo stesso piano industriale per il trasporto pubblico locale nella provincia di Savona.

Questa mattina vertice proprio a Palazzo Nervi nell’ambito della commissione ad hoc istituita per completare gli atti necessari all’affiamento a TPL Linea del servizio. Presenti all’incontro i sindacati di categoria che hanno già organizzato un nuovo sciopero, per il 2 dicembre, di 8 ore, dopo quello del 10 novembre scorso, sempre per le stesse motivazioni: l’incognita sulla gestione in house e la mancanza di progettualità sul Tpl.

