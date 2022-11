Una miniserie per la tv e un cortometraggio girati nel savonese: Sandro Pertini protagonista di “Avanti, Avanti!”

Savona/Stella. Il savonese, con il suo territorio ricco di storia e cultura, sarà il palcoscenico di un importante progetto filmico di portata nazionale che vedrà i suoi frutti nell’autunno del 2023 e nel 2024. Due fasi diverse per offrire sul grande schermo due prodotti: un cortometraggio della durata di circa 30 minuti e una miniserie in due puntate da circa 2 ore ciascuna che verrà trasmessa sulle reti televisive.

Avanti, Avanti! questo il nome del progetto che vedrà al centro delle scene la figura del presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini, oltre il “socialismo che qui viene presentato nel suo duplice volto: quello perseguito da Pertini e Craxi e quello orientato verso Mussolini, che diventerà fascismo – spiega il regista, Marco Bracco -. Le scene del cortometraggio vedranno infatti lottare due uomini, Nino e Marcello, per conquistare una donna. Metaforicamente, a contendersi i due protagonisti è il socialismo: per il primo visto in chiave progressista, per l’altro nazionalista”. A non riuscire a scegliere tra i due innamorati è Malena, interpretata da Barbara Francesca Ovieni, attrice e conduttrice televisiva.

