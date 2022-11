Volley vittoria per il Vtat Corradini home Solutions

Taggia. Dopo un inizio di campionato difficile quella di sabato sera è la terza vittoria consecutiva in serie D per le ragazze del Vtat Corradini Home Solutions . Contro una diretta concorrente in classifica, l’Albisola, non è stata una partita semplice, complice una squadra avversaria ben disposta e ben preparata e qualche acciacco in casa Vtat. Partenza equilibrata fino a metà del primo set poi le ragazze dell’Albisola con una battuta ficcante hanno messo alle corde le padroni di casa portandosi a casa il set per 15-25. Coach Ferrari non ci sta e incita le sue ragazze a stare più concentrate sui fondamentali. Dal secondo set cambia l’inerzia della partita, il Corradini Home Solutions lavora bene con i fondamentali di ricezione e battuta e se lo aggiudica per 25-21. Nel terzo il copione non cambia, si gioca punto a punto con le Armesi che se lo aggiudicano per 25-23. nel quarto set il Vtat parte forte e mantiene sempre quattro punti di vantaggio, lasciando pochi errori sul campo, e sfruttando ogni rigiocata con intelligenza, si aggiudica il set 25-22 in un palazzetto sempre “caldo” grazie alla rumorosa tifoseria. Le parole del capitano “Manna” Martelli : «E’ stata una bella partita, all’inizio siamo entrate un po’ timorose, poi abbiamo tirato fuori il carattere e giocato da squadra unita, e questo è fondamentale per migliorare e vincere le partite».

