Addio all’ex aquilotto Dainese, il ricordo di Carpanesi: “Sempre sorridente anche nelle difficoltà”

Una giornata triste per lo Spezia Calcio e per tutti i suoi tifosi, che hanno detto addio all’ex aquilotto Renato Dainese, giocatore dal 1984 al 1986 e protagonista della squadra rimasta nel cuore dei generazioni di sportivi che raggiunse la promozione in C1, tra mille difficoltà. “È sempre stato un ragazzo positivo, sorridente”, ricorda a Città della Spezia, uno che lo conosceva molto bene. Dall’altro capo del telefono non poteva che esserci Sergio Carpanesi, storico allenatore di quella squadra e di recente al “Picco” per assistere alla sfida contro la Fiorentina. “Ci eravamo incontrati ultimamente, come spesso è successo negli anni. Renato era un ragazzo che poteva dare l’impressione di essere sbandato, ma in campo sapeva gestire tutto. Giocava bene, era molto duttile. Ricordo la partita con la Pistoiese, che poi determinò la nostra promozione. In un primo momento sembrava non volesse giocare, poi invece fece una grande partita”, spiega Carpanesi.

