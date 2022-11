Alla Consulta Olivicola di Savona, territorio protagonista grazie a Coldiretti

Savona. Nella serata di ieri ha avuto luogo la Consulta olivicola della nostra Federazione provinciale. “Un’occasione fondamentale – sottolineano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, Presidente e Direttore di Coldiretti Savona – per fare il punto sull’annata produttiva, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo”.

Se per alcuni areali la raccolta volge oramai al termine “per altri – continuano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Savona – è nel pieno dell’attività. Parliamo di una produzione di olive che, purtroppo, si attesta non oltre il 40% rispetto alla produzione normale, a causa della siccità dei mesi estivi, dei problemi fitosanitari esplosi soprattutto nel mese di ottobre e, più in generale, degli effetti del cambiamento climatico. Va da sé che la concomitanza di tutti questi fattori ha condizionato in maniera importante la quantità delle olive che, a fine ciclo biologico, sono arrivate al frantoio”. Un aiuto importante in questo senso è arrivato nella fase di molitura delle olive, con rese in olio abbondantemente sopra la media che hanno ridotto il gap produttivo. “Un prodotto olio – commentano ancora Grenna e Ciotta – che ancora una volta sta garantendo parametri qualitativi elevati, ma che soffre, così come sta succedendo in tutte le filiere produttive, di un aumento ingiustificato dei costi di produzione, che inevitabilmente mette in serie difficoltà le imprese”.

