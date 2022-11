Boom di iscrizioni alla curvatura biomedica del Pacinotti

È giunto al terzo anno il percorso orientativo di ‘Biologia con curvatura biomedica’, opportunità formativa offerta dallo scientifico ‘Pacinotti’ della Spezia, con la collaborazione dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai liceali del triennio.

Il corso coinvolge gli studenti al di fuori dell’orario curriculare, andando a fornire conoscenze mirate a una preparazione adeguata in vista di studi universitari in ambito medico o biologico-sanitario e nel primo caso utilissimo per la preparazione in vista del test di ingresso alla facoltà di Medicina.

Le domande di partecipazione hanno raccolto fin dall’inizio tantissime adesioni (81 il numero degli alunni attualmente iscritti), ponendo l’istituto di via XV Giugno all’avanguardia e aprendo la strada all’organizzazione di una curvatura biomedica-sanitaria, dalla prima alla maturità, articolata oggi in due classi prime e una seconda (in tutto 66 alunni).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com