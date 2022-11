Bordighera, al Palazzo del Parco va in scena “Bugiardi”

Camporosso. Il brand Buonavoglia formato da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso e dalla Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia ODV, ha organizzato un altro spettacolo benefico al Palazzo del Parco a Bordighera il 17 dicembre 2022 alle 21. Andrà in scena BUGIARDI di A. AYCBOURN, vincitori di premi a livello nazionale e in ultimo solo a livello di tempo hanno vinto al FITA LIGURIA “Tre caravelle” i seguenti riconoscimenti:- MIGLIOR SPETTACOLO- MIGLIORE ATTRICE – MIGLIORE ATTORE

Dopo la partecipazione al Festival della comicità (Comic Off) di Roma, hanno avuto grandissimi consensi anche a Napoli e Savona facendo ovunque sold-out, adesso la commedia sarà finalmente a Bordighera. Due coppie, lontane e appartenenti a generazioni diverse, scopriranno di essere legate da un segreto. Il segreto si può svelare oppure nascondere, elegantemente e disperatamente allo stesso tempo. Le bugie diventano veli colorati e danzanti, talvolta asfissianti, intorno alla verità taciuta: gli equivoci sovvertono due mondi apparentemente ordinati. Una farsa a ritmo di sottilissime menzogne, dialoghi a forma di spirale, parole in precario equilibrio. E poi l’amore che, si sa, per quanto ci si possa ingegnare, trova sempre il modo di farsi verità.

