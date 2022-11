Bordighera, l’amministrazione approva l’intervento di efficientamento energetico delle scuole Rodari

Bordighera. Nella seduta del 23 novembre scorso la giunta comunale di Bordighera ha approvato l’intervento di efficientamento energetico delle scuole Rodari e ha dato mandato al settore tecnico di avanzare domanda di finanziamento a valere sull’avviso pubblico adottato dal MiTE per la concessione di contributi a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili.

Per l’edificio scolastico di via Pasteur si prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi elementi in alluminio anodizzato a taglio termico, per il contenimento energetico, e l’installazione di tende a rullo in pvc sul lato interno degli stessi infissi, per una gestione ottimale della luce.

