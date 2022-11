Boscaioli, banconista in agenzia di viaggio, impiegati e tornitori: per chi cerca lavoro ci sono 400 annunci

Ad oggi sono 400 i posti di lavoro pubblicati sul sito regionale FormazioneLavoro dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, che riguardano la maggior parte dei settori economici del territorio. Le ricerche più urgenti sono nei settori navale, edile, dei trasporti e della ristorazione. Sono aperte delle posizioni anche per un addetto alla cura dei cavalli, boscaioli, verniciatori e periti elettronici. Qui sono disponibili tutti gli annunci di lavoro disponibili e qui il tutorial a disposizione del cittadino.

Tra le ultime ricerche pubblicate, si segnalano in particolare: 2 posizioni aperte per tornitori macchine a controllo numerico per importante azienda multinazionale del settore metalmeccanico, sede della Spezia. Le persone utilizzeranno macchine prevalentemente medio-grandi a controllo numerico quali torni/frese, barenatrici, brocciatrici, levigatrici, per effettuare lavorazioni meccaniche di precisione su particolari medio-grandi (fusi e pre-lavorati). Effettueranno controlli dimensionali dei particolari lavorati e movimentazione pezzi. Si richiede diploma di perito meccanico, o diploma professionale o licenza media se si è in possesso di seniority elevata. Inoltre sono richieste le seguenti competenze tecniche: conoscenza dei controlli numerici per macchine utensili (preferibilmente, ma non vincolante, controlli Siemens, Mazak e Fanuc), capacità di lettura disegno meccanico, conoscenza utensili per le lavorazioni e loro impiego, conoscenza sistemi di bloccaggio pezzo, uso corretto di strumenti di misura (calibri, micrometri, alesametri, goniometri tamponi etc.). Si richiedono altresì conoscenze informatiche di base. Completano il profilo flessibilità/adattabilità, disponibilità al lavoro a turno, organizzazione, precisione, capacità relazionale/approccio personale, energia, orientamento all’obiettivo, attitudine al lavoro in team. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time.

