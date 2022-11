Casa Serena, in consiglio volano gli stracci tra Bellini e il sindaco Biancheri

Sanremo. Volano gli stracci tra il consigliere comunale Umberto Bellini e il sindaco Alberto Biancheri. Nel consiglio comunale di questa sera, dove si è tornati a discutere di Casa Serena (in approvazione l’affidamento ponte alla cooperativa Jobel), l’esponente di maggioranza, parte del gruppo civico Sanremo al Centro espressione diretta dell’associazione che sostiene il primo cittadino, è intervenuto criticando pesantemente l’operato dell’Amministrazione in merito alla fallita cessione a privati della rsa di Poggio.

«Operazione conclusa con una società incapace di offrire idonee garanzie. Da chiudere a tutti i costi. Nata male, proseguita altrettanto male e finita peggio. E adesso che Casa Serena è meno appetibile e con gli ospiti dimezzati, il Comune paga per un affidamento diretto che non si capisce con quali criteri sia stato dato. Se le gare vengono fatte come quella che ha visto trionfare la My Home (ex gestore, ndr) stiamo freschi». Queste alcune delle parole utilizzate da Bellini che hanno scatenato la reazione del sindaco Biancheri: «E’ giusto che i consiglieri di maggioranza facciano interventi critici ma ci sono altri momenti, al di fuori dal consiglio comunale, per poterli fare. Se lei – rivolto a Bellini – ha voglia di chiedere tutti questi chiarimenti li chieda dai banchi dell’opposizione così stiamo tutti più sereni. Nel 2021 ci siamo trovati con un buco di 2,5 milioni, dopo due bandi andati deserti. Con il segretario generale Lamendola ho girato mezz’Italia per cercare possibili acquirenti. Avevamo la forte necessità di trovare una soluzione. Ne abbiamo individuata una che è andata com’è andata».

» leggi tutto su www.riviera24.it