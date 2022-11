Cengio, Chahmi e Dinardo festeggiano il primato: “Ogni domenica scendiamo in campo per giocarcela”

Cengio. Domenica pomeriggio presso il “Carlo Mazzucco” di Voze (Noli) è andata in scena Nolese-Cengio, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Le due squadre hanno dato vita ad un match frizzante e divertente, una sfida in cui gli ospiti sono stati bravi ad imporsi capitalizzando al massimo le numerose occasioni create.

Lo 0-3 finale ha esaltato l’ambiente granata, uno status confermato dalle interviste post gara. Ai microfoni di IVG.it sono infatti intervenuti Tarik Chahmi e Davide Dinardo, due dei tre marcatori della rotonda vittoria contro la Nolese.

» leggi tutto su www.ivg.it