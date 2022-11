Centinaia di video e foto dell’orrore con bimbi abusati, stragi e pestaggi: così i giovani suprematisti arrestati alimentavano la loro perversione

Genova. C’è anche un decalogo per i partecipanti in cui si afferma la “superiorità del genere maschile, che chiunque dovrebbe girare armato, che infrangere la legge è doveroso e che la pedofilia è assolutamente etica e doverosa” tra gli orrori postati dagli amministratori del gruppo telegram Blocco Est Europa, tre giovani di 21 anni che sono stati arrestati questa mattina dalla Digos in un’operazione congiunta con la polizia postale.

Il gruppo telegram aveva 100 membri, poi allargato a 130 ed è stato creato il 23 gennaio da uno dei genovesi, un giovane nato in Russia e adottato da una famiglia genovese, da cui probabilmente il nome del gruppo e anche il suo Nick su telegram: Drippyrusky.

