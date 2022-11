Autostrade. Mattinata di code e rallentamenti in autostrada. La situazione più critica in A10 tra Savona e Albisola: sono presenti 4 km di coda, in direzione Genova.

A ponente sono presenti dei rallentamenti di circa un chilometro tra Savona e Spotorno e tra Borghetto e Albenga in direzione Francia. Le cause? I lavori in corso.

