Da Fiaip Savona un vademecum per evitare sorprese nell’acquisto, nella vendita e negli affitti

Savona.“Chi non si affida ad un’agenzia immobiliare per vendere, acquistare o semplicemente per affittare case incorre più facilmente nel rischio di truffa”. Nasce da qui l’idea di Fiaip di diffondere un vademecum per evitare sorprese e soprattutto per difendersi dai truffatori che spesso ricorrono a metodologie mettendo a segno operazioni che purtroppo si rivelano poi essere dei raggiri.

“Le vittime più comuni – spiega il presidente provinciale Fiaip Fabio Becchi – sono persone che non hanno esperienza di compravendite immobiliari e, non conoscendone le insidie, pensano di poter gestire in autonomia la compravendita. L’unico modo per difendersi dalle truffe immobiliari è affidarsi a professionisti certificati. Un agente immobiliare esperto lavora solo con clienti verificati ed è in grado di fornire consulenza e assistenza in ogni fase della trattativa fino alla vendita”.

