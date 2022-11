Entroterra il presidente Toti in visita a Diano Arentino, Diano Castello, Villa Faraldi e Cervo

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in visita oggi, assieme al vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, all’assessore a Formazione e Urbanistica Marco Scajola e all’assessore al Turismo Augusto Sartori, ai borghi di Diano Arentino, Diano Castello, Villa Faraldi e Cervo, nell’imperiese.

I borghi di Cervo e Diano Castello rientrano nella campagna di promozione e valorizzazione di Regione Liguria dal titolo “Liguria, un mare di borghi”, composta da 36 video, uno per ogni borgo appartenente al circuito Bandiere arancioni o al circuito “Borghi Più Belli d’Italia”. Ognuno di questi video racconta un borgo, partendo dalle sue icone: edifici, luoghi speciali e riconoscibili, prodotti tipici e specialità, ne fa apprezzare le bellezze e le peculiarità, concentrandosi poi sulle esperienze che è possibile vivere scegliendo di visitarlo.

Inoltre i Comuni di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi sono destinatari di un finanziamento di 2.560.000 euro per il progetto ‘riqualificazione aree di progetto artistico e culturale’, nell’ambito della linea B del Piano Nazionale Borghi del PNRR Cultura, riferita al bando nazionale per la progettualità dei Borghi di Comuni sotto i 5mila abitanti.

