Fino a 9mila euro per passare ad un’auto ibrida e 5mila per un’Euro 6

Gli incentivi sono destinati ai privati cittadini, alle micro piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva e agli enti del terzo settore. Piani diversi, ma con lo stesso scopo: l’acquisto di biciclette, veicoli, motocicli e cargo bike moderni per sostituire i mezzi più inquinanti che circolano alla Spezia. Il bando vale 3,7 milioni di euro, arriva dal governo Draghi alla Regione Liguria, che a sua volta lo ha destinato alle sue città che hanno avuto problemi con l’aria negli scorsi anni.

Sono Genova e, appunto, la Spezia, che nel 2018 ha registrato alcuni superamenti dei livelli di biossido di azoto, in particolare nella zona di San Cipriano. Fenomeno associato alla presenza delle navi da crociera ma, sottolinea l’assessore Kristopher Casati, “secondo i dati in nostro possesso queste incidono solo tra il 7-9% per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria: il resto è relativo ai mezzi dopo trasporto a terra”. E a questi si riferiscono gli incentivi.

