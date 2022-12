Kiwior toglie la palla dalla porta e va agli ottavi con la Polonia

Polonia sconfitta 2 a 0 dall’Argentina in una partita a senso unico, ma accede ai quarti di finale grazie alla miglior differenza reti rispetto al Messico, che ha battuto 2 a 1 l’Arabia Saudita. Nel match contro l’Albiceleste, Jakub Kiwior protagonista di un classico da zero a dieci nei minuti finali dell’incontro. Prima infatti un retropassaggio a Sceszny diventato un assist per Lautaro Martinez, che ha però mancato la ghiotta occasione; poi, in pieno recupero, un gran salvataggio, a un passo dalla linea, sul pallonetto di Tagliafico, a portiere battuto. La rete del terzino del Lione in quel momento avrebbe eliminato la Polonia, essendo il Messico ancora sul 2 a 0; solo sul finale la rete saudita. In caso di pari differenza reti sarebbe passata la Polonia per via delle minori ammonizioni ricevute.

