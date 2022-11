Lavoro, Arboscello (Pd): “Basta lettere senza risposta, Benveduti e Toti parlino coi ministri di centrodestra per risolvere le crisi industriali”

Liguria. “La giunta Toti in tutti questi anni a guida della Regione Liguria non è mai riuscita ad attivare una relazione efficace e concreta con i Governi nazionali per risolvere le tante crisi industriali che insistono sul nostro territorio”. Così Roberto Arboscello, vicepresidente della commissione attività produttive e consigliere regionale del Partito Democratico in merito alle crisi industriali liguri.

“Nonostante le vertenze Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier, Sanac, Funivie, siano all’interno di comparti strategici per l’intero Paese e abbiano una valenza nazionale, la Regione non è mai riuscita a fare calendarizzare incontri con i sindacati o si è mai occupato di trovare concretamente delle soluzioni per i lavoratori”, aggiunge.

