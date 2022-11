Lions Club Savona con l’artista Liliana Moro per realizzare un campo residenziale per adolescenti a Spotorno

Savona. “Un artista per la città”, anche quest’anno Lions Club Savona Host rinnova il tradizionale appuntamento con il service che, dal 1991, coinvolge artisti locali per raccogliere fondi da donare al sociale attraverso la realizzazione di manufatti natalizi.

Per questa edizione, la trentunesima, l’obiettivo è fornire un aiuto concreto ai pazienti savonesi più giovani: il ricavato sarà infatti sarà utilizzato per la realizzazione di un campo residenziale per adolescenti a Spotorno, giovani seguiti dal reparto di Diabetologia pediatrica dell’ospedale San Paolo. “L’obiettivo del campo – spiegano – è l’educazione sanitaria con particolare riferimento all’alimentazione e all’autonomia nella gestione della terapia. Le lezioni hanno come scopo l’insegnamento all’autogestione in un ambiente sereno e più informale rispetto a quello ospedaliero. Ogni momento della vita quotidiana, grazie alla convivenza, diviene motivo di istruzione e miglioramento nella propria capacità di gestire il diabete, diventando un importante valore aggiunto per ogni singolo ragazzo”.

