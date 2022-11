Savona. Natale si avvicina sempre di più e, di conseguenza, la corsa ai regali. Scatta così l’appello delle guardie zoofile volontarie del nucleo di Savona proprio in relazione agli imminenti acquisti natalizi.

“Affinché questo Natale sia realmente al 100% ‘amico degli animali’, – hanno spiegato, – è fondamentale non donare cani, gatti o altri pet, poiché molti di quelli regalati in questo periodo finiscono per essere poi abbandonati o rinunciati”.

» leggi tutto su www.ivg.it