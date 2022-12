Peracchini saluta il consiglio in scadenza: “In questo Paese raro prendersi responsabilità quando tutti scappano, noi lo abbiamo fatto”

Il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, in occasione della seduta odierna, probabilmente l’ultima della legislatura, ha voluto salutare e ringraziare i consiglieri provinciali. “Vi ringrazio – ha detto – per il lavoro svolto insieme per il bene della collettività, pur all’interno di un ente in situazione di sofferenza, in pre dissesto dal 2013, situazione dalla quale, se non succede altro, contiamo di uscire possibilmente entro un anno o due. Ad ogni modo tutti gli amministratori che ci sono e ci saranno dovranno per forza evitare il dissesto. Tenete presente che quando sono stato eletto nel 2019 non c’erano i bilanci degli ultimi tre anni, quindi in questa legislatura abbiamo fatto un lavoro immenso. Abbiamo fatto i bilanci, poi abbiamo portato il disavanzo, che era vicino ai 15 milioni, a circa 4 milioni, e vedremo come si chiuderà quest’anno. Certo quando si devono recuperare milioni non si riescono a soddisfare completamene i bisogni di tutti né a dare tutte le risposte attese: quello che abbiamo fatto insieme è un sacrificio enorme, anche di immagine… prendersi la responsabilità quando tutti scappano è una cosa rara in questo Paese, ma noi lo abbiamo fatto e perciò vi ringrazio, sono orgoglioso del lavoro fatto insieme”.

Il presidente ha spiegato che domani o dopodomani firmerà il decreto per indire le elezioni per il rinnovo dell’attuale consiglio, che scade l’8 gennaio. Mentre il mandato di Peracchini, eletto nel luglio 2019, scadrà quest’estate, al termine della sua durata quadriennale.

Nel corso del consiglio sono state approvati il rinnovo del servizio associato per le funzioni di segretario tra Provincia e Comune di Rocchetta Vara, l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2022-24 – Sezione operativa – Quadro generale degli impieghi per missione e programma, la variazione numero 5/2022 di competenza bilancio 2022/24 e di cassa 2022.

