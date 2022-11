“Piccolo è fragile. Maneggiare con cura”, a Finale due giorni di confronto sul ruolo del turismo nello sviluppo dei territori marginali

Finale Ligure. Il ruolo del turismo per lo sviluppo dei territori più piccoli e marginali: è questo il tema scelto per l’edizione 2022 di DEDE.CO – Destination Design Conference, dal titolo “Piccolo è (bello) fragile. Maneggiare con cura”, in programma martedì 13 e mercoledì 14 dicembre a Finale Ligure, precisamente presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo.

Saranno due giornate di dibattito, approfondimento e formazione di alto livello, tra speech individuali, confronti, tavole rotonde e testimonianze con esperti del turismo nel panorama nazionale. I temi del destination design (cioè dell’insieme delle attività di gestione, comunicazione e promozione, finalizzate a posizionare una destinazione nella competizione globale tra territori turistici) saranno declinati in particolare con riferimento ai borghi, o meglio ai piccoli paesi e alle aree interne, dove la valorizzazione turistica può rappresentare uno straordinario meccanismo per innescare dinamiche virtuose di sviluppo territoriale, ma allo stesso tempo comporta il rischio di generare impatti negativi sull’equilibrio ambientale, sociale e culturale dei luoghi e delle comunità.

