Rapallo: tra i premiati dell’Aci anche Matteo Gallo

Premiazioni all’Automobil Club, degli sportivi per la stagione 2021/2022; c’è anche un rapallese, il tredicenne Matteo Gallo. La cerimonia questa sera nello splendido palazzo della Borsa di Genova. Un momento importante di riconoscimento per i tanti atleti che hanno disputato diverse competizioni nel mondo dell’auto. Una menzione speciale a Fabio Andolfi, vincitore del 69° rally di Sanremo.

A premiare gli sportivi insieme al presidente Carlo Bagnasco e al direttore Raffaele Ferriello, e al vicepresidente Alberto Campanella, per la Regione Liguria c’era Stefano Anzalone, per il Comune di Genova Alessandra Bianchi , per il Coni Antonio Micillo.

» leggi tutto su www.levantenews.it