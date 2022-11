Regione Liguria a fianco di Coldiretti nella battaglia contro il cibo sintetico

Liguria. Durante la seduta di ieri, martedì 29 novembre, del consiglio regionale della Liguria è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che appoggia la richiesta di Coldiretti di sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico, presentato da Fratelli d’Italia e Lega.

“Siamo lieti di apprendere la notizia che il consiglio regionale della Liguria si sia impegnato a sostenere una causa tanto importante – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale – per la nostra regione e per l’Italia intera. Come Coldiretti, da diverso tempo portiamo avanti la petizione contro il cibo sintetico, dalla quale sono nate, a livello sia nazionale che locale, diverse iniziative di sensibilizzazione, finalizzate a evidenziare i rischi della diffusione del cibo da laboratorio e le conseguenze che quest’ultimo potrebbe portare all’economia della nostra splendida Liguria”.

